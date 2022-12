Telelaser e i controlli dal 12 al 18 dicembre 2022 sulle strade del Lazio: ecco dove

Ogni settimana cambiano le postazioni degli autovelox mobili, ma non gli obiettivi. E cioè contrastare, sulle strade del Lazio (ma non solo), la velocità, ridurre gli incidenti e fare in modo che l’andatura degli automobilisti rispetti i limiti. Perché la priorità resta una: prevenire, per quanto possibile, anziché parlare con il senno di poi dopo incidenti, a volte purtroppo anche mortali.

LEGGI QUI L’ELENCO DELLE POSTAZIONI FISSE IN AUTOSTRADA

Dove ci sono i telelaser sulle strade del Lazio

L’elenco dei controlli, come sempre, viene aggiornato settimanalmente e reso pubblico dalle forze dell’ordine. Ecco, dunque, il calendario per i prossimi giorni, per la settimana che va dal 12 al 18 dicembre. Questa volta, almeno stando a quanto comunicato dalla Polizia, sulla Pontina non ci saranno i controlli sul telelaser. Telelaser che, invece, sarà disponibile su altre strade del Lazio. Ecco quali, di seguito troverete la tabella con il tratto di strada interessato e i giorni:

mercoledì 14/12/2022 Strada Statale SS / 2 Cassia VT

venerdì 16/12/2022 Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

sabato 17/12/2022 Autostrada A / 24 RM

domenica 18/12/2022 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM.

Il consiglio resta quello di moderare la velocità e rispettare i limiti per la propria sicurezza e quella di tutti gli altri automobilisti. Perché, purtroppo, la scia di incidenti non sembra voglia arrestarsi. E a Roma e provincia, negli ultimi giorni, hanno perso la vita troppe persone.

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è Alessia Sbal

La scia di incidenti mortali

Nomi diversi, storie diverse, stesso tragico destino. Alessia Sbal, 42enne, domenica scorsa, il 4 dicembre, è stata investita e uccisa sul GRA da un camion. E sempre sul GRA, pochi giorni prima, un camionista di 55 anni di Aprilia è morto: ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un pilastro in cemento. Sono solo, purtroppo, le due ultime vittime della strada perché quasi ogni giorno si registrano incidenti nella Capitale e nella sua provincia. Alcuni dall’esito mortale.