Incidente sulla Pontina, scontro tra 2 auto: un ferito (FOTO)

Momenti di paura questa mattina a seguito di un incidente stradale sulla Pontina. Il sinistro è avvenuto a Sabaudia ed ha visto coinvolte due vetture. Purtroppo nell’impatto una persona è rimasta ferita. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che stanno tuttora svolgendo i controlli per determinare le cause dell’incidente.

Maxi incidente in Galleria Giovanni XIII, coinvolte 7 auto: un ferito, traffico in tilt

L’incidente questa mattina a Sabaudia

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto questa mattina, poco dopo le 9, nel Comune di Sabaudia per un incidente stradale. Sul posto, al km 89 della sr 148, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina che constatava la presenza di due autovetture incidentate. Al momento non sono note le cause del sinistro. Attualmente in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Vigili del Fuoco e personale sanitario l’hanno estratto dall’abitacolo e hanno poi provveduto a mettere in sicurezza entrambi i mezzi.