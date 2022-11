Incidente a Gaeta: donna travolta e uccisa sul lungomare Caboto

Stava passeggiando, forse stava raggiungendo l’auto che aveva parcheggiato nel piazzale, quello che si trova all’ingresso del porto Ex Pia, quando è stata travolta e uccisa. La tragedia questa mattina a Gaeta, poco prima delle 10, sul lungomare Caboto, nei pressi del supermercato Conad.

Donna investita e uccisa a Gaeta

Sul posto gli agenti della Polizia, i caschi bianchi e il personale sanitario del 118. La vittima, una donna di circa 60 anni, è morta sul colpo, forse travolta da un camion che stava entrando nell’area del porto. La dinamica, però, è ancora da ricostruire: bisognerà eseguire tutti i rilievi, che saranno utili per fare chiarezza. Quello che è certo, purtroppo, è che il cuore della donna ha smesso di battere e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. In una domenica che si è trasformata in tragedia.