Roma, si corre troppo e si guida dopo aver bevuto: multe e patenti ritirate nel weekend

Weekend all’insegna dei controlli sul fronte della sicurezza stradale a Roma. Nelle scorse ore la Polizia Locale è stata impegnata in una serie di verifiche e accertamenti che hanno portato ad oltre mille contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Tra questa circa 360 hanno riguardato il superamento dei limiti di velocità. Riscontrato purtroppo anche il fenomeno della guida in stato di ebrezza con diversi automobilisti sanzionati. Ma ecco tutti i dettagli.

Le multe a Roma nel fine settimana

1.118 le violazioni accertate per il mancato rispetto del codice della strada. A queste si aggiungono 2.373 verifiche sui limiti di velocità, nelle principali strade della Capitale, dalle quali sono scaturite 369 sanzioni e 19 patenti ritirate, di cui 15 per guida in stato di ebbrezza. La scorsa settimana, lo ricordiamo, verifiche analoghe erano state poste in essere sempre dalla Polizia Locale: particolare attenzione era stata destinata in quella circostanza al rispetto della domenica ecologica considerando lo stop alla circolazione per i mezzi più inquinanti Complessivamente, numeri alla mano, sono statele violazioni accertate per il mancato rispetto del codice della strada. A queste si aggiungonoverifiche suinelle principali strade della Capitale, dalle quali sono scaturitesanzioni eLa scorsa settimana, lo ricordiamo, verifiche analoghe erano state poste in essere sempre dalla Polizia Locale: particolare attenzione era stata destinata in quella circostanza al rispetto della domenica ecologica considerando

I controlli nella zona della movida e agli esercizi commerciali

Trastevere Pigneto perlopiù per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada, musica ad alto volume e irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani. I caschi bianchi hanno eseguito anche controlli ai pubblici esercizi, in modo particolare nelle zone diperlopiù per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada, musica ad alto volume e irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani.

Le sanzioni