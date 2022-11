Roma, occupano suolo pubblico abusivamente: stangata ai locali tra Ponte Milvio e Pigneto

Approfittando del finesettimana, qualche locale di Roma ha approfittato per aggiungere qualche tavolino in più fuori dai propri spazi, compiendo di fatto un abuso. Una situazione che non è passata inosservata alla Polizia Locale, che ha individuato queste attività di ristorazione all’interno dei grandi certi romani della movida notturna. Non solo pedane non autorizzate per le strade cittadine, ma anche tavolini che erano arrivati a ostacolare il transito pedonale e dei motorizzati.

I controlli serrati verso le attività di movida a Roma

Soprattutto in questo periodo, i locali notturni capitolini sono osservati dalle Forze dell’Ordine, in questo caso particolare poi dalla Polizia Locale. Non solo una lotta agli abusi all’interno della Capitale, ma anche un forte contrasto a tutti quei fenomeni legati alla “mala movida romana” e di cui tutti i giorni leggiamo sui giornali locali e nazionali. Dopotutto, è risaputo come nel territorio romano. la situazione legata alla cattiva movida sia andata fuori controllo, tra la disperazione di Comitati di Quartiere e residenti.

Non solo episodi di grande violenza, come accoltellamenti o stupri, oppure le scene di rapporti sessuali espliciti come purtroppo osservato da alcuni cittadini nel quadrante di Trastevere. Oltre alla droga che gira nel mondo notturno romano e l’invadente presenza dei parcheggiatori abusivi, oggi serve fare i conti anche con quelle attività che invadono interi marciapiedi con i propri i tavoli o le proprie strutture. Tutto in maniera illegale e quindi puntualmente abusiva.

Per stanare i gestori dei locali che trasgrediscono, la Polizia Locale ha condotto un’operazione coordinata su più quartieri della “Roma by Night”. Infatti, i vigili si sono presentati alle attività presenti nelle zone di Ponte Milvio, San Lorenzo, piazza Bologna, l’area pedonale del Pigneto, il Rione Monte e l’area nei pressi della stazione Termini. Quasi 600 attività controllate, con 60 irregolarità accertate tra occupazioni abusive di suolo pubblico, musica ad alto volume e rispetto degli orari di vendita e consumo di alcol.