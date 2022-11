Roma, riecco Spelacchio: l’albero di Natale a piazza Venezia illuminato con il fotovoltaico

Anche Piazza Venezia avrà come di consueto il suo albero di Natale. Una presenza importante perché Roma sia davvero pronta per le festività natalizie. Il posto che dal 2017 era riservato a “Spelacchio” a causa di un abete spelacchiato, quest’anno sembra avere un altro aspetto. Estremamente folto l’albero è stato accolto con gioia dai cittadini che ora aspettano di vederlo addobbato. E quest’anno l’idea del Sindaco, ampiamente espressa nei giorni scorsi, è di imitare quello del Rockefeller Center di New York. Uno spettacolo senza precedenti, quindi.

Spelacchio illuminato da Acea

Ma per lo Spelacchio di quest’anno, che verrà decorato da Acea, si annunciano sensazionali novità. L’illuminazione sarà con impianto fotovoltaico. Sarà perciò un allestimento a costo zero. Una scelta, in tempi di crisi economica, che sicuramente verrà apprezzato dai romani e dai visitatori.

Man mano il centro di Roma si sta ‘vestendo’ a festa. Dopo piazza di Spagna, via Condotti, largo Goldoni, piazza Navona, San Pietro e anche San Lorenzo in Lucina, anche piazza Venezia si sta preparando alle feste. Luminarie e addobbi che consentiranno di vivere la suggestiva atmosfera del Natale.