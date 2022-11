Mercatini di Natale 2022, quali sono quelli più belli in Italia: la lista completa

Natale non è “solo” il 25 dicembre, è un percorso che inizia in occasione dell’Avvento e che vede spesso il sacro intrecciato in abile alchimia con il profano. Soprattutto ai Mercatini di Natale, originari del nord Europa ma approdati da tempo anche da noi: costellano la penisola e vantano alcuni evergreen come quelli dell’Alto Adige, del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia, seguiti a ruota da numerosi altri del centro e del sud Italia.

Ai mercatini di Natale l’emozione si mette in viaggio e trionfa nella ricerca di idee-regalo: dai prodotti dell’artigianato locale alle specialità enogastronomiche regionali passando per le decorazioni natalizie, i giocattoli in legno, i complementi d’arredo e i capi di abbigliamento originali. Uno scenario intrigante e d’atmosfera, quella dei Mercatini di Natale, cui fa eco una serie di eventi indetti dalle autorità turistiche locali. Fino all’Epifania, che spegne per un anno i riflettori su Natale e dintorni.

Il Mercatino di Natale in Abruzzo

Scopri i Mercatini di Natale presenti in Abruzzo: da quelli stracolmi di eventi per tutta la famiglia come quelli de L’Aquila, a quelli ricchi di magia e tanto shopping come quelli di Pescara. Da dicembre 2022 I Mercatini di Natale animeranno le vie principali della città: Villa comunale, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e il Parco del Castello, sono i luoghi indicativi dove saranno disposte le casette in legno, che ospiteranno gli espositori di raffinati prodotti artigianali, dolci tipici e decori natalizi.

Nel periodo natalizio vengono organizzate a Pescara diverse feste e concerti, come la manifestazione “Villaggio di Natale” allestita nella zona della stazione ferroviaria a Pescara. Un’enorme tendostruttura coperta di 1500 metri quadrati ospita la “Fiera di Natale”, dove vengono installate le tipiche casette di legno (circa 50) abilmente decorate in pieno stile natalizio.

I visitatori possono passeggiare attraverso le mostre di espositori di artigianato tipico locale e trovare tantissime idee originali per i regali di Natale, giocattoli e i prodotti tipici abruzzesi, pugliesi e siciliani.

Il mercatino della Campania

I Mercatini Natalizi della Campania sono tanti e variegati: da quelli più grossi come quelli di Salerno, Napoli e Ottaviano, a quelli più piccoli ma che offrono ugualmente divertimento e atmosfere molto particolari come quelli di Baia o Boscoreale. Napoli: una città, mille volti. In occasione del Natale, tutto il centro storico della città partenopea si anima e si veste “a festa”: un’occasione perfetta per scoprire i suoi tradizionali Mercatini di Natale e i suoi ancor più famosi

Appuntamento fisso con le Luci d’Artista di Salerno che illumineranno la città dal 2 dicembre 2022 fino al 31 gennaio 2023. Ad accompagnare le suggestive installazioni è presente un ricco programma di eventi e manifestazioni. Il Castello medievale di Limatola (in provincia di Benevento) nel 2020 è entrato nel Millenario: la prima pietra per la sua costruzione fu posata nel 1020; il Castello si trova nella parte alta del centro storico, su di una collina, in posizione strategica.

Il mercatino delle Marche

Scopri i vari Mercatini di Natale che si tengono nelle Marche: tra i più popolari abbiamo sicuramente quelli di Mombaroccio, Ancona e Candelara ma anche gli altri come Gradara e Urbino attireranno sicuramente la tua attenzione. “Candele a Candelara”, giunto alla sua 19° edizione, è il primo Mercatino natalizio italiano interamente dedicato alle fiammelle di cera. L’evento si svolge nel contesto dell’antico Borgo medievale di Candelara, sulle colline vicino a Pesaro, per tre week end e prevede l’organizzazione di un suggestivo Mercatino, di vari presepi e un programma ricco di eventi e spettacoli.

Nel capoluogo marchigiano il Natale trionfa quando nel suo “salotto buono”, Piazza del Plebiscito, si inaugura il tradizionale Mercatino di Natale e l’aria salmastra si fonde con gli effluvi dei dolci esposti sulle colorate bancarelle: un’accogliente struttura coperta ospita una quarantina di espositori che propongono… “un mare” di idee-regalo. “Natale A Mombaroccio”, giunto alla sua 23° edizione, è diventato un appuntamento immancabile per gli appassionati di Mercatini di Natale, ma anche della buona tavola, dell’artigianato artistico e non solo.

Un Mercatino di Natale suggestivo, ambientato all’interno del borgo medioevale di Mombaroccio, situato sulle colline marchigiane della provincia di Pesaro e Urbino.

Il mercatino del Molise

In una regione, il Molise, contraddistinto dalla natura e da numerose testimonianze storiche, archeologiche e storiche, spicca il capoluogo, Campobasso, che vanta fra le manifestazioni il suo Mercatino di Natale. I visitatori possono apprezzare prodotti tipici, lavorazioni artigianali, addobbi per l’albero e per il presepe, giochi, libri, cestini in vimini e molto altro ancora. Un’esuberante proposta di manufatti assolutamente originali, frutto dell’ingegno e dell’abilità manuale degli espositori. Come in un tipico Mercatino di Natale del nord, anche a Campobasso è possibile farsi rapire dall’atmosfera magica della festa più tradizionale dell’anno.

Il Mercatino della Toscana

Tanti e bellissimi i Mercatini di Natale in Toscana: dagli eventi più rinomati come quelli di Firenze, Montepulciano e Arezzo, a quelli ricchi di fascino come quelli di Siena e di Forte dei Marmi. Chalet in legno in piazza Santa Croce. Insolito? Sì, ma non a Natale, quando in una delle piazze più suggestive del centro di Firenze prendono vita i Mercatini di Natale, mentre la basilica di Santa Croce apre i battenti a momenti di raccoglimento.

Confermata ufficialmente la settima edizione. Dal 19 novembre al 26 dicembre 2022 torna lo splendido villaggio natalizio in piazza Grande con una le casette di legno e le due baitine con la somministrazione delle migliori birre e dei prodotti tipici. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza Grande.

Il mercatino dell’Umbria

I Mercatini di Natale dell’Umbria sono tutti affascinanti e risultano essere l’ideale per passare dei giorni di festività tra decorazioni tipiche e tanti tipi di eventi. Tra quelli più gettonati abbiamo quelli di Gubbio, Perugia e Assisi. La città di Gubbio si trova oggi sulle pendici del Monte Ingino, in provincia di Perugia, ed è proprio qui che dal 1981 un gruppo di volontari realizza in occasione del Natale, l’Albero di Natale entrato nel 1981 nel Guinness dei primati.

Perugia, il capoluogo del “polmone verde d’Italia” arriva all’appuntamento con il Natale arricchita dai Mercatini di Natale che da oltre vent’anni vengono allestiti all’interno della Rocca Paolina, nei vicoli della città sotterranea all’interno della fortezza medievale. Una profusione di tipicità e di oggettistica, un’opportunità per curiosare fra colorate bancarelle e acquistare regali natalizi artigianali e… originali! Oltre 50 espositori con idee regalo, artigianato, curiosità e gastronomia dalle Regioni d’Italia. Sul palcoscenico rosso della Rocca Paolina previsti spettacoli teatrali e fiabe per bambini. Inoltre Babbo Natale accoglie i bambini ed è disponibile per foto e selfie.