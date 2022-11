Quando va in onda lo Zecchino D’Oro 2022? Chi sono i conduttori

Come ogni anno, torna il tradizionale festival canoro dello Zecchino d’Oro. Arrivato alla LXV Edizione, la manifestazione per la prima volta nella storia ha visto un leggero posticipo. Infatti, se ogni anno regolarmente si svolgeva nel mese di novembre, per questa edizione capiterà sotto Natale. I bambini che concorreranno alla manifestazione canora, saranno impegnati sul palco dell’Antoniano, a Bologna, dal 22 al 24 Dicembre 2022.

Chi condurrà lo Zecchino d’Oro di quest’anno?

Sulla conduzione del simpatico torneo musicale per giovani fanciulli, ha confermato la propria presenza Francesca Fialdini. La giovane conduttrice televisiva, infatti, con l’edizione 2022 arriverebbe alla quinta conduzione del famoso festival, avendo già fatto da anchorman nel 2016-2018, nel 2019 come ospite e nel 2021-2022. In una speciale classifica tra i conduttori che hanno calcato il palco, nel 2022 arriverà a essere tra le conduttrici più presenti all’Antoniano, a pari merito con Pino Insegno e Cristina D’avena.

Si tratterà, a tutti gli effetti, di un’edizione di Natale del famoso Zecchino. Infatti, la manifestazione canora il 22 dicembre alle ore 17.05 su Rai 1. Stesso orario per la seconda giornata di canzoni, che si svolgeranno il 23 settembre. La finalissima, per i bambini, è prevista nella giornata di sabato 24 dicembre alle ore 17.00, ovviamente su Rai 1. La direzione artistica della famosa manifestazione sarà nuovamente in mano a Carlo Conti.

Come detto, il programma è arrivato alla LXV edizione, con la prima volta dello Zecchino che debuttò nel 1959 del leggendario Mago Zurlì, ovvero il compianto attore Cino Tortorella. L’edizione di quest’anno vuole ribadire un concetto importante e che non si può trascurare: “il diritto di qualunque bambino di essere semplicemente un bambino”. In merito a ciò, l’edizione 2022 si chiamerà, per l’appunto, “Semplicemente bambino”, per affermare ancora una volta l’impegno che l’Antoniano porta avanti da sempre, per fare in modo che ogni bambino viva i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza.