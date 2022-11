Da noi a ruota libera, anticipazioni 13 novembre 2022: chi sono gli ospiti di domenica

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini e che tiene compagnia al pubblico a partire dalle 17.20 circa, subito dopo Domenica In di Mara Venier. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto e senza freni. Proprio a ruota libera.

Alba Parietti ospite a Da noi a ruota libera

In studio, da Francesca Fialdini, arriverà Alba Parietti, che si racconterà a cuore aperto a poche settimane dal ritorno alla conduzione di ‘Non sono una signora’, il programma che prenderà il via su Rai 2 a partire dal 7 dicembre. La showgirl parlerà sì della sua brillante carriera, costellata di successi, ma anche della sfera sentimentale.

Tutti gli ospiti di Francesca Fialdini

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Raoul Bova, l’attore che dal 17 novembre ritornerà al cinema con il nuovo film natalizio ‘The Christmas Show’. E ancora, in studio anche Gabriele Cirilli, uno dei protagonisti di Tale e Quale Show che si esibisce con Francesco Paolantoni. Da noi a ruota libera, domenica 13 novembre, anche il racconto di Diana Del Bufalo, lei che ha prestato la sua voce alla colonna sonora del cortometraggio della Disney ‘Il dono’. E che è impegnata a teatro con lo spettacolo ‘7 spose per 7 fratelli’.