Alba Parietti: chi è, quanti anni ha, carriera, figlio, marito, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato all’imminente Festival di Sanremo, che debutterà il 1 febbraio, anche Alba Parietti!

Alba Parietti: chi è, età, carriera

Nata a Torino il 2 luglio del 1961, Alba Antonella Parietti esordisce in TV nel 1980, in una emittente privata torinese. Nello stesso anno conduce un programma in radiofonico, a Radio GRP, con Piero Chiambretti. Ma è ancora una sconosciuta.

Solo 10 anni dopo, a 29 anni, il grande pubblico si accorge di lei: è il 1990 e il suo fisico statuario colpisce tutti quando appare alla conduzione di ‘Galagoal’ su Telemontecarlo insieme a Massimo Caputi. Da allora è tutta un’ascesa. Nel 1992 la Parietti presenta il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. Nell’inverno del 1994 Alba Parietti diviene la prima conduttrice donna di Striscia la notizia. Poi ha avuto anche parti nel cinema, in programmi televisivi e in reality show. Adesso parteciperà, nelle vesti di opinionista, a L’isola dei famosi.

Alba Parietti: chi è il marito, figlio, vita privata

Alba Parietti è stata sposata con l’attore Franco Oppini dal 1981 al 1990. Dal loro matrimonio è nato, nel 1982, un figlio, Francesco. Nel 1991 fino al 1996, Alba è stata fidanzata con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, colui che Alba Parietti ha definito “l’uomo più importante della mia vita”.

Sempre nel 1996 Alba ha avuto una storia breve ma intensa con Christopher Lambert, poi ripresa, sempre molto brevemente, vent’anni dopo, nel 2016: in questo ultimo caso il ritorno di fiamma è durato 4 mesi. Nel frattempo, dal 2001 al 2007 la showgirl ha avuto una lunga storia con il principe Giuseppe Lanza di Scalea e, dal 2010 al 2014, con Cristiano De André, figlio del celebre Fabrizio.

Alba Parietti: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @albaparietti vanta 455 mila followers.