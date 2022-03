Sanremo 2023 e 2024, Amadeus confermato conduttore e direttore artistico

Amadeus è il nuovo ‘recordman’ di Sanremo. Sì, perché lui sarà il conduttore e il direttore artistico della kermesse musicale, la più amata dagli italiani, anche nel 2023 e nel 2024. Dopo il debutto nel 2020, la riconferma nel 2021 e nel 2022, il volto di Rai 1 è pronto per rimettersi presto al lavoro con i suoi Festival che hanno fatto boom di ascolti, soprattutto tra i più giovani.

Amadeus riconfermato per Sanremo 2023 e 2024

Con cinque edizioni consecutive, Amadeus eguaglierà i due storici conduttori della kermesse musicale. Stiamo parlando di Mike Bongiorno e Pippo Baudo, anche se mai nessuno ha presentato per sei anni di fila. Amadeus verrà riconfermato anche per il 2025? Al momento non c’è nessuna certezza, ma con la Rai mai dire mai!

Le parole di Amadeus

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus. La riconferma è stata concordata ieri mattina quando si sono incontrati l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, il Direttore del Prime Time Stefano Coletta e il direttore artistico e presentatore di Sanremo!

⚡️Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ➡️ https://t.co/bqVkIwJhFC@SanremoRai pic.twitter.com/ccWb0uCJZT — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2022