Franco Oppini: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, altezza, figlio, Instagram, Alba Parietti

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Franco Oppini, ma conosciamolo meglio!

Franco Oppini: chi è, età, carriera

Franco Oppini è nato a Quistello il 15 febbraio del 1950. Ha iniziato la propria carriera di comico nel 1971 a Verona, dopo essersi diplomato al Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei. Insieme a Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby ha formato I Gatti di Vicolo Miracoli. Oppini ha debuttato cinematograficamente da solo nel 1976 con un piccolo film a fianco di Tomas Milian e Lili Carati. Ma la carriera cinematografica vera e propria si è sviluppata sotto l’ala di Carlo Vanzina che lo ha diretto in Arrivano i gatti e Una vacanza bestiale. Franco Oppini ha recitato in numerose serie e miniserie televisive e ha esordito anche a teatro, nel 1990, quando ha preso parte alla piece Skandalon di Memé Perlini. Nell’anno 2016-2017 ha intrapreso un rapporto musicale con i Terapia Band per le sue serate di cabaret cantato.

Franco Oppini: chi è la moglie, ex moglie e figli

Franco Oppini dal 1981 al 1990 è stato sposato con Alba Parietti. Dall’unione, nel 1982, è nato il figlio Francesco (giornalista sportivo e commentatore delle partite della Juventus su Diretta stadio ed è subito goal). Franco Oppini nel 2003 si è sposato una seconda volta con l’astrologa Ada Alberti.