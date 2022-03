Francesco Oppini: chi è, età, lavoro, Instagram, Twitter, il rapporto con i genitori e la fidanzata

Oggi un’altra imperdibile puntata andrà in onda come di consueto alle 14.00, nel salotto targato Rai di Oggi è un altro giorno. Tanti nuovi temi e tanti ospiti d’eccezione, tra cui Francesco Oppini: scopriamo insieme il suo profilo e la sua vita per prepararci al meglio.

Chi è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini

Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo. Francesco vive a Milano, lavora in un concessionario di auto e quando può collabora anche con radio e giornali. E’ telecronista sportivo a Diretta Stadio, la trasmissione di 7Gold.

Il pessimo rapporto con la Tv e lo spettacolo

E’ stato chiaro sin da subito: a Francesco non va giù l’etichetta di ”figlio di” e per questo si è sempre tenuto ben alla larga dai programmi televisivi, né ha mai avuto il desiderio di diventare famoso. L’unica eccezione è stata fatta partecipando da giovanissimo al reality La Fattoria al Grande Fratello, ma solamente come atto di rivalsa, per cercare di costruirsi una immagine autonoma e indipendente. Esperienze che non lo convincono, e decide di continuare a dedicarsi al suo lavoro nel settore delle auto e alla telecronaca sportiva, soprattutto di calcio.

Lavoro e carriera

Dal 2001 lavora come venditore in una concessionaria di auto nella città di Milano, inoltre nel corso degli anni ha maturato una forte esperienza nel settore che oggi gli ha permesso di mettersi in proprio. Parallelamente, però, collabora anche con radio e giornali in qualità di commentatore sportivo. E’ da sempre un tifoso appassionato della Juventus. Si dedicata alla telecronaca sportiva, spesso per l’emittente 7 Gold.

La vita privata e quel tragico incidente

Francesco Oppini quando aveva 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua fidanzata. La ragazza è morta, gravissimo lutto per Francesco che gli ha sconvolto la vita. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha poi avuto una storia d’amore con la showgirl Alessia Fabiani. Ora è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, una ragazza di Bergamo di cui si sa veramente poco. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesco si è molto legato a Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo ha poi dichiarato di essersi innamorato di Francesco.

Francesco Oppini: Instagram e “Oppy Cars”

Francesco Oppini ha un profilo Instagram. Con il suo account @francesco_oppini_82 vanta 396 mila followers. Sul suo profilo, da notare, c’è una categoria di stories in evidenza dal nome “Oppy Cars” dedicata al suo lavoro.