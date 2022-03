Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2022: amore, salute, lavoro e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 24 marzo 2022. Oggi è giovedì, la settimana sta finalmente per finire e potremo goderci qualche momento di relax nel weekend. Anche marzo sta ormai per finire, tuttavia la primavera è appena cominciata. Cosa accadrà quest’oggi? Qualcuno sarà fortunato? Per fortuna possiamo scoprirlo grazie alle previsioni astrali dell’amatissimo Paolo Fox direttamente riprese dal settimanale ”DiPiù”, siete pronti? Iniziamo!

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Potreste fare un incontro amoroso speciale. Se una relazione non va potrete chiuderla facilmente. Ottime le prospettive lavorative del 2022, sta per arrivare qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox Toro: L’amore è buono, la settimana aiuta i sentimenti e i prossimi 2 giorni sono positivi. Venere è contraria, potrebbero esserci dei dubbi nei rapporti con il prossimo. A lavoro fatevi scivolare le situazioni addosso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questi giorni sono no per i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Se una relazione è salvabile evitate le polemiche. Evitati passi azzardati sul lavoro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna interessante in amore: parlate oggi! Sul lavoro ciò che fai oggi è importante nonostante la stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna e Sole favorevoli in amore, oggi si preannuncia una giornata interessante! Sul lavoro potrebbe arrivare una buona idea. Qualcuno inizia la preparazione a un nuovo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Siete un po’ scontrosi in questi giorni: ricordate che se si discute si può anche risolvere! Sul lavoro potrebbe esserci un ritardo e anche da rivedere un accordo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La situazione in amore è in recupero ma attenzione a un calo domani. Buone idee sul lavoro, cielo favorevole con presenza di tanti pianeti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il weekend è ottimo per recuperare a livello sia psicologico che fisico. Dal 29 al 31 potrebbe accadere qualcosa di bello in amore. Sul lavoro siete in una situazione un po’ particolare: potrebbe anche non essere crisi, ma dovete chiarire delle cose.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna interessante che induce a fare progetti per la relazione. Se lavorate o studiate potreste avere delle buone intuizioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il 25 si prospetta una buona giornata con la Luna nel vostro segno! Ottime le possibilità in amore. Sul lavoro non sapete su cosa andare avanti, è come se foste in una situazione di disagio dopo una crisi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore potrebbero tornare problemi dal passato, ma potete superarlo. Domenica avrete una buona stabilità. Potrebbero esserci discussioni sul lavoro perché avete delle idee un po’ pazze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ancora qualche piccolo problema, si tratta però di circostanze momentanee. Troppi pensieri al lavoro, ma non datevi per vinti: Giove sta facendo un transito importante.