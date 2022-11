Alba Parietti, chi è il nuovo fidanzato Fabio Adami: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Da Noi a Ruota Libera, condotto come sempre a partire dalle 17 da Francesca Fialdini. Numerosi anche questa domenica pomeriggio gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la showgirl Alba Parietti. La donna è nota al grande pubblico, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Fabio Adami?

Fabio Adami: la biografia

Fabio Adami è nato nel 1967 ed ha origini romane. Lontano dalla luce dei riflettori, l’uomo è un sale manager di Poste Italiane. Una delle sue grandi passioni è il paddle, sport che pratica anche uno dei suoi figli. Fabio è infatti ha due figli avuti da un precedente matrimonio. Per quel che riguarda la sua vita privata l’uomo è molto riservato, non sono infatti tantissime le informazioni in circolazione sul suo conto. Tuttavia, da quando ha iniziato a frequentare la Parietti l’attenzione mediatica si è progressivamente spostata anche su di lui.

Il primo incontro…sul treno

Il loro amore sembra procedere nel migliore dei modi, basti pensare che quest’estate Alba e Fabio avrebbero trascorso insieme le vacanze ad Ibiza ma, facendo un piccolo passo indietro, come si sono conosciuti i due? A raccontare l’aneddoto sulla loro conoscenza, dal sapore decisamente romantico, nonché un bello scherzo del destino, è la stessa Alba che al settimanale Oggi spiega:

‘È stato un incontro del destino. Sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto e questo non è da me. Dopodiché sono scappata con il cuore in gola, come Cenerentola alla stazione Termini. La verità — prosegue ancora la showgirl — è che eravamo destinati ad incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come un film’.

Instagram

Fabio ha un profilo Instagram ma è privato.