Claudio Amendola apre un ristorante a Roma: ecco dove

Claudio Amendola apre un altro ristorante, questa volta nella sua amata Roma. Dopo essere socio di un altro locale di ristorazione a Valmontone chiamato l’Osteria del Prato, l’attore dei Cesaroni ha deciso aprire un’altra attività analogo sul territorio capitolino. Sul nuovo ristorante che nascerà, si sa ancora davvero poco. Anzi, anche sul menù Amendola tiene il massimo riserbo, per garantire una sorpresa a clientela e fan che verranno a trovarlo.

Il ristorante di Claudio Amendola

L’attore romano aprirà il locale “Frezza – cucina de coccio”, che sorgerà nel cuore del Centro Storico capitolino. Infatti, il ristorante aprirà i battenti a via della Frezza, ai civici 64 e 62, ovvero una zona a pochi passi da via del Corso. L’inaugurazione dell’attività è prevista per il 25 novembre 2022. Da quello che sappiamo, il menù sarà un omaggio alla cucina romana, anche se lo stesso Amendola ci tiene a tenere le ricette segrete.

Ad aiutarlo nell’apertura del nuovo locale, la consulenza di Davide Cianetti, lo chef di Numa al Circo e che vanta esperienze professionali in giro per il mondo. E’ assicurato come nel menù non mancheranno le mitiche paste romane, i secondi tradizionali come probabilmente le interiora. “Coccio” inoltre potrebbe non essere un semplice nome, ma bensì una modalità in cui verranno servite le deliziose pietanze alla clientela.

Il locale di Amendola a Valmontone

La prima esperienza di Amendola con la ristorazione è l’Osteria del Parco, braceria rinomata nella zona di Valmontone e aperta con altri soci. Qui, il menù prevede principalmente carne alla braccia e pizza cotta al legno. Un percorso che sicuramente l’ha formato in vista dell’apertura nella sua città del cuore, dove potrà proporre tutti quei piatti con cui è cresciuto. Il mondo della cucina ha sempre appassionato il noto attore romano, in un’avventura che ora porterà avanti di paro passo con quella artistica.