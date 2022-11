Sparito il cane di Cristian, figlio di Francesco Totti: glielo aveva regalato Noemi Bocchi

A quanto pare nella casa di Totti i Rolex non sono le uniche cose a sparire, facendo perdere completamente le proprie tracce. E non stiamo parlando delle borse, ma questa volta di un essere animato: il cane. Ancora una volta ha diffondere la notizia è Dagospia, che lancia l’indiscrezione senza esitazioni di sorta: “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”. Sarà un caso che si tratti proprio del cagnolino regalato al giovane Christina dalla Bocchi? Che Ilary stia mettendo a punto al sua vendetta in questo modo? Le ipotesi e le storie da ricamarci su, eventualmente, sono tante. Fatto sta, che il cucciolo in questione, Tyson, era stato pubblicato dallo stesso Cristian in una Instagram story, in cui il ragazzo scriveva: “Benvenuto Tyson”. Ma ora, il regalo della Bocchi sembra essere sparito nel nulla. Completamente.

Sparito il cane di Cristian: era un regalo di Noemi Bocchi

Ad ogni modo, non si tratta di un caso isolato, perché anche a casa Ilary, nel mese di agosto scorso, era scomparso nel nulla il gattino Alfio, ritrovano poi dopo qualche ora grazie ai numerosi appelli partiti subito su Instagram e social vari. Era partita, certo, una vera e propria caccia al gatto in quella occasione. Tornando a Tyson, il cucciolo purtroppo non ha ricevuto la stessa fortuna: è ormai sparito da parecchi giorni senza che ci sia stata segnalazione alcuna su di lui. Parliamo in ogni caso di un regalo importante, fatto da Noemi Bocchi e accettato di buon grado da Christian. Importante perché sanciva l’inizio di un legame affettivo, dopo le tante turbolenze che c’erano state in casa Totti. La speranza è quella di ritrovarlo al più presto, senza abbandonarsi a teorie del complotto che chiamino in causa direttamente Ilary.