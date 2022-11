Belve, l’intervista a Rocco Siffredi: ‘Lascio i film porno, io sono dipendente dal sesso come Totti’

Rocco Siffredi ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo del porno. L’attore hard italiano, di certo più famoso al mondo, ha annunciato le sue dimissioni durante una intervista al programma ”Belve” andato in oda su Rai2. Ma non è stato l’unico argomento affrontato durante la sua appassionata intervista – anche abbastanza carica dal punto di vista emotivo. Secondo quanto fatto trapelare da Dagospia, l’attore sarebbe ritornato a parlare anche della sua ”dipendenza dal sesso”, di cui in passato aveva già avuto modo di parlare facendo anche un paragone abbastanza eclatante. Ad ogni modo, davanti alle domande di Francesca Fagnani, Rocco Siffredi ha annunciato l’addio definitivo al porno e al mondo a luci rosse. Ma non è la prima volta che si lascia andare a dichiarazioni del genere.

Rocco Siffredi e il matrimonio: “Festeggio 30 anni con Rozsa, più di Totti e Ilary”

Rocco Siffredi dice addio al mondo del porno: l’annuncio

Che sia la volta definitiva? Di fatto, già qualche tempo fa un annuncio simile aveva riempito i titoli dei tabloid: in quel caso, Rocco lo aveva fatto per amore della moglie. Ma la decisione era stata, qualche tempo dopo, immediatamente ritirata. Questa volta il movente sarebbe un altro: la sua dipendenza dal sesso. Anche questa volta, allora, è ritornato sull’argomento, con una certa tensione emotiva, dal momento che a quanto pare si è anche lasciato andare ad un pianto liberatorio. Come anticipa ancora Dagospia: ”Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso. L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso.”

La dipendenza dal sesso di Rocco Siffredi

Già nell’ormai lontano 2015, Rocco Siffredi aveva parlato della sua dipendenza dal sesso. L’occasione gli era stata fornita dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’attore hard aveva infatti accettato di partecipare al reality, proprio per combattere ed affrontare questo problema. Sulla questione aveva detto: ”È una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia.”