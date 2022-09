Ardea ‘set a luci rosse’: si gira il film sulla vita della pornostar Rocco Siffredi

Lungomare blindato ad Ardea, dove si girano le scene della serie tv sulla vita della pornostar Rocco Siffredi. Da questa mattina, infatti, 400 metri del Lungomare dei Troiani, all’altezza dello stabilimento La Venere in Bikini, sono off limits per consentire il lavoro della troupe.

Protagonista l’attore Alessandro Borghi, che interpreta il ruolo del pornoattore. “Non vedevo l’ora di interpretarlo”, aveva detto Borghi durante un’intervista rilasciata nel corso del Festival di Venezia, dieci giorni fa, a chi gli chiedeva di questo particolare ruolo. La serie, prodotta dalla Groenlandia Group, andrà in onda su Netflix e si chiamerà “Supersex“. Assoluto riserbo su quanto si gira oggi ad Ardea: la produzione ha infatti chiesto che venisse diramata un’ordinanza di divieto di sosta e transito nel tratto interessato.

Ardea set continuo

Ma Supersex non è il solo film che si gira sul territorio rutulo. La prossima settimana, infatti, sono in programma altri 3 film, in varie zone di Ardea, tra cui uno alle Salzare. A breve pubblicheremo gli aggiornamenti su quali sono i film, gli attori protagonisti e le zone in cui verranno effettuate le riprese.