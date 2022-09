Ardea. ‘Non ti ubriacare’, ma lui la massacra di botte davanti ai figli piccoli: arrestato marito violento

E’ stata trovata in mezzo alla strada di notte, piena di lividi, abrasioni e con i vestiti strappati. Tutto per aver chiesto al marito di bere meno. I terribili fatti sono accaduti ad Ardea, nella zona di Nuova California.

Picchia la moglie, i bambini si nascondono per la paura

La scorsa notte, a seguito di diverse segnalazioni di urla provenienti da un’abitazione di Nuova California, i Carabinieri di Ardea sono intervenuti trovando in strada la moglie di un 42enne. Aveva numerosi lividi e abrasioni oltre che gli indumenti strappati.

La donna, 34enne, ha riferito di essere stata aggredita dal marito dopo averlo invitato a limitarsi nel consumo di alcool, dato che l’uomo appariva in evidente stato di alterazione. L’uomo l’avrebbe aggredita al culmine di una discussione, anche in presenza dei loro figli, trovati rannicchiati in un angolino, dietro al divano, chiaramente impauriti. La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio dove è stata curata con 10 giorni di prognosi per le lesioni subite.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia

Dopo la denuncia della donna, che ha riferito anche di altre analoghe violenze avvenute nei mesi scorsi, per cui non ha mai sporto denuncia e non si era mai recata al pronto soccorso, i Carabinieri hanno arrestato il 42enne con l’accusa di reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida.