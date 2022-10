Totti-Blasi, la prima udienza il 14 ottobre: in tribunale per la separazione, al centro le borse e i Rolex

Per tutta l’estate, da quando hanno annunciato con comunicati diversi la fine del loro matrimonio, non si è fatto altro che parlare di Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e Ilary Blasi, la nota showgirl e conduttrice. Ora, tra muri di silenzi, tradimenti, nuove fiamme, borse ‘sequestrate’ e furti di rolex c’è una data: il 14 ottobre, come ha riportato Il Corriere della Sera, i due si presenteranno per la prima volta in tribunale per l’udienza. Quella sulla loro separazione dopo ben 20 anni di amore.

Le borse ‘sequestrate’ di Ilary Blasi e i Rolex portati via

Francesco Totti e Ilary Blasi il prossimo 14 ottobre dovranno presentarsi davanti al giudice civile di Roma e probabilmente si parlerà anche delle famose borse di Ilary Blasi e di quei rolex portati via dalla showgirl.

L’ex capitano della Roma, infatti, in un’intervista aveva raccontato che Ilary Blasi, insieme al papà, aveva forzato la cassetta di sicurezza e aveva portato via i suoi orologi preziosi. Lui, quasi per dispetto, le aveva ‘sequestrato’ le borsette. E nei giorni scorsi l’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone, aveva chiesto un’azione di reintegrazione per la sostituzione delle borse. Il prossimo 14 ottobre, quindi, al centro dell’udienza ci saranno anche borse e orologi perché entrambi i ‘protagonisti’ vogliono riappropriarsi dei loro beni.

La ‘battaglia’ legale

Dopo vent’anni di amore, tre figli, un matrimonio da sogno, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di percorrere due strade diverse. Lui ha ritrovato la felicità al fianco di Noemi Bocchi, lei è lontana dai gossip e, a parte qualche ipotesi, non è uscita alla scoperto e sembrerebbe non esserci nessun uomo al suo fianco. Quello che è certo, invece, è che i due il prossimo 14 ottobre si rivedranno in tribunale.