Ilary Blasi e la ‘frecciatina’ a Totti: fa il video di fronte al negozio Rolex e poi lo tagga

Il tempo della pace e della quiete è terminato. Fra Totti e Ilary è ormai guerra, e non solo dal punto di vista legale. La showgirl ha deciso infatti di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e passare così al contrattacco, mandando una ”frecciatina” non proprio leggera al Capitano.

Il video di Ilary e la frecciatina a Francesco Totti

Un video che è diventato il trend della giornata, in cui si vede chiaramente Ilary fare prima l’occhiolino davanti al negozio della Rolex, e poi riprodurre con la mano il classico gesto del furto. Ma non è tutto, perché ci sarebbe anche un tag molto esplicito.

Dunque, la showgirl ha pubblicato un breve video su Instagram, in cui ammicca e sorride alla telecamera mentre si trova di fronte al negozio Rolex in centro a Roma. Ma non è tutto. Come detto, il gesto, che sarebbe di per sé già molto eloquente, non si è limitato a ciò. Sì, perché Ilary ha anche taggato il suo ex Francesco Totti nella stories pubblicata.

Cosa ha fatto Ilary su Instagram?

Ha ammiccato sì, ma ha fatto anche un gesto tutt’altro che implicito con la mano, quello classico che sta ad indicare il furto, subito dopo aver fatto l’occhiolino alla telecamera. L’ironia di certo non manca alla conduttrice, che ha in questo modo risposto ad uno sketch tramesso ieri nel programma di Striscia la Notizia in cui l’imitatrice Francesca Manzini – travestita appunto da Ilary – ha scherzato sul presunto furto di Rolex in casa Totti.

Il processo e i soldi del mantenimento

Per quanto riguarda le questioni legali, invece, ricordiamo che nei giorni scorsi si erano diffuse voci dirompenti sulle presunte richieste economiche di Ilary nei confronti di Totti. Le richieste in questione sarebbero state bollate come false dall’avvocato stesso della showgirl, Alessandro Simeone, il quale in un comunicato avrebbe chiarito che lei non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé.