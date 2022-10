Totti-Blasi, l’avvocato della conduttrice: “Ilary non ha chiesto niente”

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. Soprattutto dopo le presunte cifre da capogiro che la conduttrice avrebbe chiesto all’ex marito. Ma arriva una precisazione dell’avvocato della Blasi a puntualizzare.

L’avvocato Alessandro Simeone ha dichiarato a Repubblica che la Blasi non avrebbe fatto richieste economiche particolarmente esagerate a Totti.

I chiarimenti dell’avvocato di Ilary Blasi

Nello specifico il legale ha detto: “Sono state diffuse una serie di notizie false. La signora non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sè, nè di 20mila euro, nè di 10mila euro, e nè di 1 euro”.

Una dichiarazione che sembra smentire le voci secondo cui la showgirl avrebbe chiesto al padre dei suoi figli un assegno di mantenimento di 37mila euro, dei quali 20mila solo per lei. Una richiesta al quale l’ex calciatore giallorosso avrebbe risposto opponendo un diniego e precisando che avrebbe corrisposto solo 7mila euro per i figli.

L’avvocato Simeone, nel chiarire la posizione della sua assistita, ha sottolineato come l’atteggiamento dello staff di Totti sia rivolto a danneggiare l’immagine della Blasi: ““Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di farla passare per quella che non è”.

Blasi ha denunciato Nuccetelli

In tutto questo bailamme è nato un ulteriore questione: le dichiarazioni dell’amico di Francesco Totti circa le presunte relazioni extraconiugali che sono state attribuite alla Blasi. In questo caso la conduttrice dell’Isola dei Famosi senza esitazioni ha chiesto al suo legale di procedere contro Alex Nuccetelli “per notizie palesemente false e diffamatorie”.