Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli (l’amico di Totti): ecco perché, cosa è successo

La separazione Totti-Blasi ha destato un certo clamore nel mondo dello spettacolo, restando ancora oggi nell’ ‘occhio del ciclone’. Numerose le personalità che si sono espresse a riguardo, i cui pareri, tuttavia, non sono sempre andati a genio ai diretti interessati. Ne è un lampante esempio la denuncia fatta dalla Blasi verso l’amico dell’ex Pupone Alex Nuccetelli. Cosa avrà scatenato le ire della showgirl?

Separazione Totti-Blasi: Ilary denuncia Alex Nuccetelli

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è rappresentata dalle dichiarazioni fuori luogo che Nuccettelli ha rilasciato sia sulla showgirl sia sull’amico Francesco Totti. Infatti, a seguito della separazione Totti-Blasi Nuccetelli ha rilasciato diverse interviste sull’ex coppia, confluite spesso in volgari illazioni sulla Blasi. Adesso però la musica sarà letteralmente diversa in quanto la donna si è decisa a denunciarlo.

Le dichiarazioni

Afar andare su tutte le furie la showgirl, le ultime dichiarazioni di Nuccetelli rilasciate nel programma radio Turchesando: ‘Se lo trattava in modo gelido anche dentro al letto? Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c0ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non sono come hanno proseguito per altri vent’anni’.

La replica di Nuccetelli

A seguito delle recenti dichiarazioni, la Blasi — come anticipato — ha deciso di denunciare Nuccetelli. Dal canto suo, la risposta di quest’ultimo all’azione legale intrapresa dalla showgirl non è mancata. In particolare, l’amico di Totti sostiene che se la Blasi sia saldamente presente nel mondo delle showbiz è grazie a lui, che, diversi anni fa, la fece fidanzare con Totti: ‘Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi’.