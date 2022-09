Totti ‘farà il quarto figlio con lei’: aumentano le voci sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Passano le settimane ma i rumors sulla separazione più sentita e discussa di questo momento, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non accennano a placarsi. Aumentano, quasi di giorno in giorno, le indiscrezioni circa gli alti e bassi che la coppia avrebbe attraversato e, come se tutto ciò non bastasse, le voci sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi non accennano a fermarsi.

Separazione Totti-Blasi: quarto figlio in arrivo?

Stando a quanto dichiarato dal Direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino ospite del programma di Giletti Non è l’Arena, non sarebbe un mistero che l’ex pupone — soprattutto dopo la scomparsa del padre — desiderasse mettere al mondo un quarto figlio. ‘Da quello che so, prosegue D’Agostino, Totti chiese ad Ilary un quarto figlio per cementare il rapporto. E le ha detto: col cavolo’.

Il desiderio di paternità dell’ex pupone

La fine dell’amore con la Blasi non ha tuttavia placato il desiderio di paternità di Totti. Alla luce di ciò, le voci che vedono Noemi Bocchi la donna con la quale l’ex pupone potrebbe fare un quarto figlio sono presto spiegate.

A ben vedere, Totti, aveva manifestato questo suo desiderio anche nel gennaio del 2020, ospite della trasmissione Che Tempo che Fa. In questa circostanza, intervistato da Fazio, l’ex pupone non fece mistero di desiderare un quarto figlio. Ilari, di tutta risposta, fu chiara: ‘Ho finito gli ovuli’ tuonò.