Totti a casa di Noemi Bocchi: porta a cena i figli dalla nuova fidanzata

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno insieme da Capodanno. La loro storia tenuta nascosta è ormai una conferma. Il calciatore ha confermato in un’intervista al Corriere che i due si vedevano in modo discreto per non “turbare i ragazzi”. Oggi una svolta: Totti a cena a casa di Noemi con la figlia Isabel.

Totti a casa con Noemi e la figlia Isabel

Il settimanale Chi ha condiviso le foto in cui si vede Totti uscire dal cancello della casa di Bocchi a Roma Nord con Isabel, la più piccola dei tre figli avuti con Ilary Blasi. Alla cena erano presenti anche Emanuele, un amico storico della coppia e altre due persone vicine a Totti e Noemi, Stefano e Samantha.

L’investigatore privato ingaggiato da Ilary

Non è la prima volta che la piccola Isabel va a casa di Noemi Bocchi: Chi aveva già raccontato di un’altra volta in cui l’ex capitano della Roma aveva portato la figlia minore a casa di Noemi e questo avrebbe mandato su tutte le furie Ilary. Scelta che costò a Totti l’ingaggio da parte di Ilary di un investigatore privato per seguirlo.