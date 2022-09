GF Vip, Noemi Bocchi nuova concorrente? Signorini: ‘Non vede l’ora di entrare nella casa’

Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione del Grande Fratello Vip ormai prossimo alla partenza. Da lunedì 19 settembre 2022 infatti Alfonso Signorini è pronto a riprendersi il prime time di Canale 5 riaprendo le porte della casa più spiata di Italia. Ancora oggi però, siamo a giovedì, il cast del Gf non è ancora stato reso noto, eccezion fatta per tre nomi. E se tra i concorrenti ci fosse anche Noemi Bocchi? E’ questo l’ultimo rumors che sta letteralmente infiammando il web.

Cosa ha detto Signorini su Noemi Bocchi

Il conduttore ha parlato al settimanale Chi svelando qualche altro particolare sul programma. Come è noto sono tre i concorrenti ufficiali annunciati sin qui: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati oltre alla partecipazione alla trasmissione (con altri ruoli) di Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Per il resto però il cast è avvolto nel mistero. C’è chi, allora, sfruttando questa zona ancora “grigia” ha provato ad ipotizzare un ingresso niente meno che della nuova fiamma di Francesco Totti, ovvero Noemi Bocchi (qui gli ultimi gossip sul caso Totti-Blasi).

Questa la risposta di Signorini:

“Noemi Bocchi non vede l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”

Quando inizia il Grande Fratello VIP

Per saperne di più non ci resta che aspettare lunedì prossimo quando il Gf Vip partirà con la nuova edizione l’appuntamento pertanto è per il 19 settembre in prima serata su Canale 5. Ma, almeno per il momento, tra i concorrenti, come visto non ci sarà Noemi Bocchi.