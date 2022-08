Giulia Salemi potrebbe ritornare al GF VIP 7: il suo ruolo

Manca poco alla settima edizione del Grande Fratello Vip che partirà il prossimo settembre e Giulia Salemi potrebbe tornare nel cast del reality show, ma stavolta non da concorrente. Sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia in mente un nuovo ruolo per l’influencer italo-persiana, mai sperimentato prima.

Il nuovo ruolo di Giulia Salemi

Dopo aver partecipato da concorrente al GF Vip 3 e poi al GF Vip 5, con la quale ha raggiunto la fama, la fidanzata di Pierpaolo Petrelli potrebbe essere coinvolta nuovamente: la produzione sta infatti pensando di affidarle uno spazio dove commentare a caldo le situazioni che si creano all’interno del gioco insieme agli eliminati. Giulia Salemi dovrà raggiungere i vipponi usciti per sentirne le opinioni.

Un angolo che potrebbe essere trasmesso non solo in tv, ma anche su Mediaset Infinity, casa del GF Vip Party. Al momento è solo un rumor, ma potrebbe concretizzarsi a breve. Ad ogni modo, non sono arrivate smentite o conferme da parte del programma di Mediaset o da parte della stessa Salemi.

Le precedenti collaborazioni

Se il progetto dovesse concretizzarsi questa sarebbe la quarta collaborazione della Salemi con il Grande Fratello Vip. Nel 2018 e nel 2020 è stata concorrente, nel 2021 è stata conduttrice del GF Vip Party, che quest’anno è stato affidato ai due ex vipponi Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.