Giulia Salemi: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato Pierpaolo, GF VIP, foto e Instagram

La bellissima Giulia Salemi è una conduttrice televisiva, personaggio televisivo e modella italiana di origini iraniane da parte di madre. Si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico televisivo soprattutto grazie alla sua partecipazione alla casa del Grande Fratello Vip, nell’edizione del 2018. Ma prima ancora, aveva anche partecipato a Miss Italia: certo la bellezza non le manca, e neppure l’estro. Ecco chi è.

Giulia Salemi potrebbe ritornare al GF VIP 7: il suo ruolo

Dagli esordi al debutto di Giulia Salemi

Giulia Salemi è una showgirl e influencer italiana nata a Piacenza nel 1993. La bella Giulia si è fatta conoscere in tv grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018. Prima di entrare nella casa più famosa d’Italia ha preso parte a Miss Italia 2014 vincendo la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Inoltre è stata ospite di numerose trasmissioni tv come “Tiki Taka”, “Quelli che il calcio” e Sottovoce”. È stata al centro di alcune polemiche per via di un outfit particolare che l’ha resa protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2016. Poi è tornata alla ribalta della cronaca rosa per via della sua relazione con Francesco Monte. Ora sembra essere single: troverà l’amore nella casa del Grande Fratello?

La carriera nello spettacolo e in tv

Dopo il liceo scientifico si trasferisce a Milano per frequentare l’università in Economia. Abbandona quindi gli studi per dedicarsi alla sua passione, il mondo dello spettacolo e la moda. Oltre al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha partecipato a Pechino Express in coppia con la madre Fariba.

Ora Giulia è di nuovo al GF VIP: si occupa, infatti, della parte social.

La storia d’amore con Pierpaolo Pretelli

In passato ha avuto una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia e con Francesco Monte. Ha fatto coppia anche con il concorrente di “Super Shore” Abraham Garcia. Ora sembra aver ritrovato l’amore in Pierpaolo.

Instagram di Giulia Salemi

Il profilo Instagram di Giulia Salemi è @giuliasalemi, ed è molto seguito: vanta ben 1.8M follower.