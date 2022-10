Belen Rodriguez e l’orgasmo a Tu si que Vales. Mammuccari: ‘Mi è crollato un mito’

Belen Rodriguez si è resa protagonista insieme a Gerry Scotti di una gag ironica ispirata al film “Harry ti presento Sally”. I volti dello show di Tu Si Que Vales nella terza puntata del programma, ieri sera su Canale 5, hanno vestito i panni di Meg Ryan e Billy Crystal.

La gag di Belen e Gerry Scotti

Belen e Gerry Scotti hanno interpretato la famosa scena in cui Sally finge un orgasmo davanti a Harry in un ristorante affollato. La showgirl con indosso una parrucca bionda, ha imitato la diva di Hollywood, ma a non tutti è piaciuta.

Pioggia di critiche su Belen da parte dei colleghi: “Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito” le ha detto Teo Mammuccari.

A rompere l’imbarazzo e a dare il via alle battute è stato Rudy Zerbi : “Io faccio così sul water”, ha detto. “C’è un ambulanza?”, ha continuato Teo Mammucari. “Se dovessi fingere per davvero, non te ne accorgeresti neanche tu” l’immediata replica della Rodriguez.

L’illusionista che stupisce Maria De Filippi

Tra i concorrenti non c’erano solo Belen e Gerry Scotti, ma anche un illusionista spagnolo, che con il suo numero ha incantato Maria De Filippi. Sul palco di Tu si que vales l’illusionista, Antonio, ha sorpreso la conduttrice.

Alla richiesta di ricordare un episodio importante della sua vita, i due hanno ricordato l’attentato del 1993 ordito dalla mafia a cui la giudice e il marito Maurizio Costanzo sfuggirono. Il concorrente ha mostrato la fotografia che aveva messo in tasca prima che la De Filippi gli comunicasse la data e l’episodio, generando stupore tra il pubblico e tra i giudici.