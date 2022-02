Belen Rodriguez: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, parto, figli, fisico, altezza e peso, Instagram, oggi, Iene, Stefano De Martino

Dopo l’emozionante puntata di ieri, è tutto pronto per l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi Belen Rodriguez, ora nuova conduttrice de Le Iene su Italia 1.

Belen Rodriguez: chi è, età, carriera

Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984 da Gustavo Rodriguez, di origini spagnole e italiane, e da Veronica Cozzani, figlia di immigrati provenienti da La Spezia.

Nel 2003 Belen ha conseguito il diploma di liceo artistico a Buenos Aires e successivamente si è iscritta alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo senza mai completare gli studi.

Ha iniziato la sua carriera come modella nel 2001 in Argentina, ma è nel 2004 che si è trasferita in Italia, dove ha iniziato a lavorare per diversi marchi.

Il suo debutto nella televisione italiane risale al 2006 quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Da lì conduzioni di successo una dopo l’altra.

Belen Rodriguenz, inoltre, ha debuttato anche al cinema nel 2010 con il film Natale in Sudafrica di Neri Parenti.

Modella, conduttrice, attrice, ma anche stilista e imprenditrice. Nel 2011, infatti, ha prodotto e commercializzato due linee di profumi, ma il suo debutto come stilista risale al 2013 con il brand di abbigliamento Imperfect. Con la sorella Cecilia Belen ha anche disegnato costumi da bagno, per il proprio marchio Me fui.

Belen Rodriguez: matrimonio, chi è il fidanzato, gravidanza

Belen Rodriguez è stata legata sentimentale, tra il 2004 e il 2008, al calciatore Marco Borriello. Dal 2009 al 2012 Belen ha avuto una storia d’amore con Fabrizio Corona. Nel 2012 ha conosciuto quello che poi diventerà suo marito: Stefano De Martino. I due si sono sposati nel 2013 a Comignano e il 9 aprile del 2013 è nato il loro figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, Belen ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino. La bella Belen ha avuto una storia di tre anni anche con il motociclista Andrea Iannone. Nel 2019, però, si è riavvicinata a suo marito Stefano De Martino. Sembrasse andasse tutto bene e invece, un’altra doccia fredda.

Belen poi aveva ritrovato la serenità al fianco di Antonino Spinalbese e insieme sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Ora, però, la storia sembra giunta al capolinea!

Belen Rodriguez: curiosità, quello che non sai

Nel 2007 Belen è stata protagonista del videoclip di Boyfriend, pubblicato dal rapper Coolio.

Nel 2010 ha partecipato come cantante al Festival di Sanremo 2010: ha affiancato nella serata dei duetti Toto Cutugno.

Insieme al marito Stefano de Martino nel 2014 Belen ha fondato la catena di negozi di abbigliamento 4store, e nel 2015 ha aperto un ristorante con altri soci, tra cui Joe Bastianich.

Belen Rodriguez è socia di una catena di saloni di bellezza, Cotril.

Nel 2016 ha partecipato come guest star nel primo episodio della decima stagione di Don Matteo.

Belen Rodriguez: Instagram, dove seguirla

Belen Rodriguez è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale (@belenrodriguezreal) vanta 9,8 mil di followers.