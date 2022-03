Antonino Spinalbese malato, la rivelazione: ‘Ho una malattia autoimmune’

Prima la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, poi le polemiche per l’aiuto umanitario ‘sfoggiato’ sui social con tanto di pulmino in partenza per l’Ucraina. Ora si torna a parlare di lui, di Antonino Spinalbese, l’influencer e modello che sui social, lì dove è seguitissimo, ha recentemente parlato della sua vita privata. Ha raccontato di avere una malattia autoimmune e lo ha fatto con un video diffuso su Instagram dove parla in prima persona, si lascia andare a cuore aperto. Senza paure.

Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, in un video lungo circa 10 minuti, si è raccontato a cuore aperto. Prima i momenti felici e spensierati, seguiti dalla nascita della piccola Luna Marì, figlia nata dall’amore con la showgirl Belen Rodriguez, poi il periodo buio e la scoperta della malattia. “Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così” – ha esordito il giovane modello, che ha pensato bene di riflettere sulla sua vita e sui cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi, fino alla diagnosi che ha scombussolato i suoi equilibri, quelli che pensava di aver raggiunto. Spinalbese pochi mesi fa ha avuto un’incidente d’auto, poi ha ricevuto una notizia terribile dal medico. Ma non solo. Proprio in quei giorni, ha spiegato, ha perso una delle cose più care. E si riferisce a Belen Rodriguez, la donna che le ha donato la gioia più grande, quella di diventare papà.

“Era una vita felice che non finiva di stupirmi” – ha raccontato. Ma la felicità è durata poco e sono iniziati i primi problemi di coppia, “come quelli di qualunque”. E che se sei personaggi famoso sembrano pesare il doppio perché la tua vita, inevitabilmente, finisce sotto i riflettori e sulle pagine di cronaca rosa. “Quello era solo l’inizio della caduta”, che è culminata con l‘incidente e con due costole incrinate, segnale che qualcosa stava andando male.

Che malattia ha?

“Accusai un dolore nella parte alta dell’intestino. Inizialmente – ha raccontato Spinalbese – pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava”. Da qui la corsa in ospedale, il ricovero e la diagnosi dopo 10 giorni. “Ho una grave malattia autoimmune con la quale dovrà probabilmente convivere per il resto della vita. Perché? Perché tutto insieme?” – si domande l’ex di Belen Rodriguez, che dalla felicità e dalla spensieratezza ha vissuto momenti di tristezza e dolore, quasi come se vivesse su un’altalena. “Uscito dall’ospedale, non ero più io. Avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche ad andare in palestra”.

Il supporto dell’amico

Spinalbese, poi, ha spiegato l’importanza dell’amicizia. Lui nella sfortuna è stato fortunato perché al suo fianco ha avuto Andrea, la colonna portante della sua vita. “Mi ha ricordato che dopo un momento di dolore c’è un momento di gloria. Adesso lo specchio torna a mostrare la mia vera sagoma, il primo passo è stato fatto”. Dice quasi con un sospiro di sollievo e con la gioia che non riesce a contenere. Il motivo? L’influencer e l’amico Andrea hanno dato vita a un progetto, totalmente gratuito, per aiutare chi si è ritrovato fisicamente nella sua stessa situazione. Perché insieme si vincono le battaglie più difficili!