Antonino Spinalbese in Ucraina con aiuti umanitari: dopo la rottura con Belen si dedica al sociale

Dopo l’addio a Belen Rodriguez, la showgirl ora conduttrice delle Iene che gli ha regalato la gioia di diventare papà, il modello e influencer Antonino Spinalbese ha deciso di dedicarsi al sociale. E di fare la sua parte, di dare il suo contributo per aiutare la popolazione ucraina, che da settimane deve fare i conti con una guerra terribile. Tra bombardamenti che squarciano il cielo, intere famiglie in fuga e una vera e propria macchina della solidarietà che si è messa in moto per aiutare i meno fortunati. Proprio come ha pensato di fare l’ex di Belen, Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese e gli aiuti per l’Ucraina: ‘Sono orgoglioso’

Antonio Spinalbese ha deciso di partire. E non per le Maldive o per un luogo paradisiaco. Ha preparato lo stretto necessario per sé, per affrontare il lungo viaggio e ha caricato un furgoncino. Non con valigie, ma con interi pacchi di beni di prima necessità per aiutare e sostenere la popolazione ucraina, che da settimane vive sotto l’attacco russo. Tra terrore e distruzione. L’influencer ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, che è molto attivo sui social, proprio su Instagram ha raccontato l’esperienza emozionante e toccante di quel viaggio verso il confine per portare cibo alle famiglie in fuga.

Il viaggio verso l’Ucraina

La meta di Antonino e i suoi compagni di viaggio era Przemsyl, a pochi chilometri dal confine ucraino. Qui ha scaricato le merci e ha terminato il suo piano, che aveva un solo obiettivo: aiutare chi, in quel momento, ne aveva bisogno. E sui social l’influencer e modello ha raccontato tutto ai suoi milioni di followers. Lo ha fatto con i post, con le didascalie toccanti e con le storie in diretta. “Un’esperienza che ti segna…. e ti insegna. Non rimanere indifferente Ti renderà più felice e ricco di prima. Grazie al mio gruppo” – ha scritto su Instagram. Con tanto di video che ripercorre le tappe del percorso, fino alla fine. Fino a quel lungo applauso che lascia senza parole.

Le critiche sui social

E se c’è chi ha apprezzato l’idea di Antonino Spinalbese, che non è certo l’unico che sta aiutando in questo momento storico complicato, c’è chi non ha perso tempo per criticare la sua scelta di condividere tutto sui social. Molti, infatti, hanno urlato alla pubblicità, a un’operazione di marketing per accaparrarsi i followers perché convinti che il bene si faccia il silenzio. Altri, però, si sono stretti in quell’applauso pubblicato nel video e si sono complimentati con il modello. Ma d’altra parte quando si è personaggi pubblici le critiche sono da mettere in conto!