Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, ecco la prima foto: lei si rimette la fede

E siamo di nuovo qua. Pare che Belen e Stefano siano di nuovo una coppia. I due, belli come il sole, stanno facendo sognare i fan che non hanno mai creduto alla loro rottura. “Siete fatti per stare insieme”, “Voi siete la famiglia”, questo è ciò che tutti pensano sul web. E in realtà, non hanno tutti i torti. Questa volta sono stati beccati insieme a Napoli, da soli. Da loro non arriva nessuna conferma diretta di un nuovo ritorno, ma fanno di tutto per farcelo capire. Vediamo insieme.

Nuova fuga d’amore per Belen e Stefano

Ultimamente tantissime le voci, alcune con conferma, dei due. Dopo la dichiarazione di Belen a Le Iene, sembra davvero che non sia tutto gossip. “Fra poco ci lasceremo e lui andrà con altre donne”. Belen aveva esordito così e tra una risata e un’altra la “frecciatina” era arrivata dritta al punto.

La showgirl e il ballerino sono stati visti insieme in un ristorante di Posillipo, a Napoli, affacciato sul mare. I due sarebbero andati per passare un weekend romantico senza figli. Dopo gli impegni di lei a Milano e del ballerino con il nuovo programma, sono stati fotografati insieme in un momento dolce e spensierato. Non hanno postato nessuna foto insieme ma sono sicuramente nello stesso posto.

Molto probabilmente non hanno più bisogno di confermare o non confermare qualcosa. Vorranno lasciare andare le cose per vedere, se almeno questa volta, funzionano. Quello che è certo è che puntano a tenere la famiglia unita. Ma chissà, ora si vedono anche senza figli.. che “scuse” avranno questa volta? Pare che lei abbia messo di nuovo la fede…

La foto del Primo Maggio

Nonostante non sia stata caricata nessuna foto nel loro profilo ufficiale, ci ha pensato lo chef “Mauro Improta“. I due hanno passato il pranzo del Primo Maggio in un ristorante bellissimo a Napoli, “Ristorante Rosiello“, e ovviamente non sono mancate le richieste di selfie.