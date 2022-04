Belen: ‘Marlena sei stupenda!’. Ecco la donna che ha conquistato il suo cuore

Belen Rodriguez è senz’altro una delle donne più chiacchierate dello showbiz. Conduttrice, soubrette, la bella Belen non passa di certo inosservata e una nuova novità investe la sua vita. La donna ha finalmente trovato una tata per la piccola Luna Marì.

La bella argentina ha due figli: Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da Stefano de Martino e Antonino Spinalbanese. Ora, gestire due figli non è esattamente un gioco da ragazzini, così la donna ha deciso di avvalersi di un aiuto.

Leggi anche: Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen all’Isola dei Famosi: chi è, età, altezza, Instagram e vita privata

Belen Rodriguez ha trovato la tata per Luna Mari

Infatti se per Santiago Belen aveva potuto contare dell’appoggio del compagno e della madre, ora la bella argentina ha deciso di affidarsi alle attenzioni di una tata. La ricerca non è stato né semplice né immediata. Secondo le indiscrezioni infatti la cifra sborsata dalla soubrette non è stata irrisoria ma alla fine, ciò che conta è arrivare al risultato.

Finalmente la tata è arrivata: si chiama Marlena e si occuperà della piccola Luna Marì. La modella argentina è apparsa subito molto contenta della tata, come si evince dai commenti che la stessa ha pubblicato sui social:

‘Ho trovato la tata della mia vita! Marlena sei stupenda!’ Un ottimo inizio per la tata che si è subito riuscita a conquistare le grazie di Belen e d’altronde è risaputo che quando si affidano i propri figli ad una governante è a dir poco essenziale avere stima e fiducia di lei.