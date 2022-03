Stefano De Martino: chi è, età, carriera, Amici, ultime news, Belen, fidanzata, figlio, programmi tv, altezza e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Direttamente da Amici, talent show di successo di Canale 5, da Mara Venier arriverà Stefano De Martino, il ballerino e conduttore che sarà in studio con gli amici Vincenzo De Lucia, l’imitatore, e l’attore Francesco Paolantoni.

Chi è Stefano De Martino, la biografia

Stefano De Martino è nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. De Martino è alto 1,86 m, e pesa circa 75 chili: è un noto ballerino, modello e conduttore televisivo italiano, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissimo, da quando ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. All’età di 18 anni Stefano ha vinto una borsa di studio per il Broadway Dance Center di New York, dove ha approfondito lo studio della danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 ha partecipato al talent Amici.

La partecipazione ad Amici e il ritorno come giudice

Stefano De Martino nel 2009 ha partecipato alla nona edizione del talent show Amici, ma è stato eliminato in semifinale e si è classificato primo tra i ballerini. Qui ha vinto un contratto che gli ha permesso di prendere parte a un tour che lo ha portato in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Nel 2010 è di nuovo ad Amici, ma come ballerino professionista, poi dopo l’addio alla danza è ritornato nel talent, ma questa volta come giudice del Serale, prima nel 2021, poi nel 2022, sulla poltrona rossa insieme ai colleghi Stash ed Emanuele Filiberto.

L’addio alla danza e i programmi tv

Stefano De Martino, da sempre appassionato di ballo, ha deciso di lasciare la danza per dedicarsi al piccolo schermo. Prima come supporter e conduttore del daytime di Amici, poi come protagonista di Pequenos gigantes, un programma condotto dalla moglie Belen Rodriguez. E ancora, nel 2016 è entrato nel cast di Selfie – Le cose cambiano, mentre nel 2018 è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi.

Stasera tutto è possibile e Bar Stella

Dal 2019, invece, è alla conduzione di Made in Sud, poi ha presentato Stasera tutto è possibile, show comico di Rai 2 con le presenze fisse di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Sempre nel 2021, recentemente, ha condotto in seconda serata su Rai 2 il suo varietà “Bar Stella”.

Chi è la moglie Belen e le ultime news sul loro rapporto

La prima relazione famosa di Stefano De Martino è stata quella con la cantante Emma Marrone, conosciuta alla scuola di Amici nel 2009.

Ma ad aumentare l’attenzione nei confronti della sua figura ci ha pensato la relazione con Belen Rodriguez. Da questa storia d’amore, culminata con le nozze, nel 2013 nasce il figlio Santiago. La relazione, però, si è conclusa nel 2015 quando la coppia si è separata. Poi il ritorno di fiamma, l’addio definitivo e la storia di Belen con Antonino Spinalbese, che le ha regalato la seconda figlia Luna Marì. Ora, però, i rumors parlano chiaro: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare sia ritornato il sereno, i due sono stati paparazzati insieme. Sarà davvero così? D’altra parte, il primo amore non si scorda mai!

Instagram

Stefano De Martino è molto attivo su Instagram sul suo profilo ufficiale @stefanodemartino dove vanta oltre 4 milioni di followers.