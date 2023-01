C’è Posta per Te, anticipazioni 21 gennaio 2023: chi sono gli ospiti della terza puntata

C’è Posta per Te sta facendo record di ascolti anche quest’anno, si tratta di uno dei programmi più amati dagli italiani e una nuova puntata è in arrivo. Cosa succederà sabato 21 gennaio 2023 negli studi Mediaset con Maria De Filippi, padrona indiscussa ormai da anni? Se siete curiosi di saperne di più, ecco tutte le anticipazioni sulle storie e gli ospiti che vedremo sul piccolo schermo nel corso della terza puntata.

Anticipazioni puntata 21 gennaio 2023 di C’è Posta per Te

Il programma, che da decenni ricongiunge famiglie e amanti, è giunto alla sua 26esima edizione e non smette di far parlare di sé. Soprattutto dopo lo scandalo della prima puntata andata in onda il 7 gennaio, durante la quale è stata trasmessa una storia problematica e violenta. Infatti, il programma Mediaset ha anche ricevuto una denuncia da una ONG che si occupa di contrastare la violenza maschile sulle donne. Una delle responsabili ha dichiarato : “Non possiamo normalizzare le relazioni abusanti in tv nazionale in prima serata. Davanti a una storia di violenza sono stati tutti in silenzio. È inaccettabile“. Dopo la denuncia il programma ha continuato invariato e stiamo arrivando alla terza puntata del programma, ma chi saranno gli ospiti in studio, questa volta?

Chi saranno gli ospiti

Dati i recenti avvenimenti, Mediaset potrebbe fare più attenzione alle nuove storie che andranno in onda, anche se non si è pronunciato in merito. Vedremo racconti di coppie separate e di figli che non vedono più la madre da anni. Insomma, si prospetta una puntata davvero commovente. Tra gli ospiti in sala ci saranno Massimo Ranieri e Stefano de Martino, come ospiti a sorpresa per rendere felice qualche invitato che si trova dall’altra parte della busta. Sabato sera Maria De Filippi riuscirà a far tornare insieme antichi amori, oppure no?

Le ultime news

Se siete curiosi di questo e molti altri racconti strappalacrime, non vi resta che accendere la tv domani sera alle ore 21 su Canale 5 e godervi un sabato sera in compagnia di Maria De Filippi. Potrete guardare anche la puntata in Streaming su Witty TV. Nel frattempo, il canale Instagram del programma ha già lanciato l’annuncio ufficiale della serata in cui promette “un’imperdibile puntata”.