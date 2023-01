The Voice Senior 2023, anticipazioni seconda puntata: chi sono i concorrenti, cosa vedremo stasera

Ci siamo, manca poco per il secondo, imperdibile appuntamento con The Voice Senior! L’amata manifestazione canora — in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Rai 1 — è pronta ancora una volta ad intrattenere e divertire gli affezionati telespettatori, regalando loro delle impareggiabili emozioni a ‘colpi’ di musica. Al timone troviamo come sempre Antonella Clerici, pronta a guidare i concorrenti nelle esibizioni davanti ai giudici. Il programma è ancora nella fasi iniziali, siamo infatti alle blind audition, ma cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco per voi qualche piccola anticipazione!

The Voice Senior 2023: cast concorrenti, giudici e anticipazioni 13 gennaio

Al via questa sera una nuova puntata di The Voice Senior

Nell’edizione senior di The Voice, i concorrenti in gara sono tutti rigorosamente over 60 ed anche questa sera sono pronti ad esibirsi davanti ai giudici sperando di conquistarli ed entrare così nelle loro grazie. Tra la giuria ci sono Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè ed i Ricchi e Poveri, tutti pronti a darsi battaglia e a conquistare i talenti che ritengono maggiormente adatti al loro team. Una sfida agguerrita, dove i coach dovranno affidarsi alle proprie sensazioni per scegliere gli artisti con i quali vorranno intraprendere un percorso di crescita artistica. Affinché i talenti possano i entrare a far parte del programma, dovranno ottenere almeno un sì da uno dei quattro coach.

I concorrenti

Per quel che riguarda propriamente i concorrenti ecco come sono attualmente composte le squadre dei vari giudici. È bene tenere a mente che la trasmissione è appena iniziata, dunque, la partita è solo all’inizio ed è ancora tutta da giocare! Il team di Gigi D’Alessio per ora è composto da Marco Rancati, Annalisa Beretta e Tatiana Paggini, quello della Bertè da Stefano Peli, Lisa Manosperti e Diego Vilardo; i Ricchi e Poveri possono contare invece su Luciano Capurro, Laura Triesto, Sergio Moltoni e Amelia Milella. Infine, ecco la ‘formazione’ della squadra capitanata da Clementino: Lauro Attardi e Gabriele Iaconis.