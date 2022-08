È sempre mezzogiorno, quando inizia il programma con Antonella Clerici: data, cast, orario

È sempre mezzogiorno. Sta per ritornare il classico appuntamento dell’ora di pranzo con l’amatissima e seguitissima Antonella Clerici. Dopo la pausa estiva, infatti, ecco che la sua trasmissione riapre i battenti! Ma quando inizierà precisamente il programma e chi sarà il cast che animerà la trasmissione oltre la gioiosa Antonella? scopriamolo insieme!

È sempre mezzogiorno: cosa sapere sull’inizio del programma

Eccoci, l’estate è finita e con essa i palinsesti televisivi tornano a riempirsi dei programmi che tutti conosciamo. Tra riconferme e novità, fa sempre piacere rivedere sullo schermo quei programmi che ci tengono compagnia e che ci strappano un sorriso, mettendoci di buon umore anche quando la giornata non parte esattamente con il piede giusto.

A proposito di riconferme, ci sarà anche quest’anno la trasmissione “È sempre mezzogiorno” condotta ancora una volta da Antonella Clerici che tornerà così ad allietare le giornate di numerosi telespettatori. Ma quando ricomincerà il programma? Secondo le prime informazioni, la data di inizio prevista è fissata per il prossimo 12 settembre, in concomitanza con l’inizio della Vita in Diretta.

Orario e canale

Come anticipato al timone della trasmissione ci sarà la solare e gioiosa Antonella Clerici che sarà pronta ad intrattenere i propri telespettatori — che ormai da decenni la seguono numerosi — sempre su Rai 1 a partire dalle 11.55 e fino alle 13.30. Una fascia oraria quest’ultima alla quale la nota conduttrice è ormai legata da diverso tempo.

Il cast

L’impalcatura della trasmissione dovrebbe rimanere pressoché invariata, non subendo pertanto grossi ‘scossoni’. Molti saranno dunque i volti noti che si avvicenderanno nel corso del programma. A partire dalla già ricordata Antonella Clerici fino ad arrivare al fattore Alfio Bottaro, la cucitrice del benessere e nutrizionista Evelina Flachi, la dottoressa Sara Caponigro, il maestro panificatore Fulvio Marino, il signore degli aneddoti Lorenzo Biagiarelli e zia Cristina, ‘Cri’ Lunardini. Non ci resta dunque che attenderne l’inizio, pregustando già da ora delle divertenti sorprese!