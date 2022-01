Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, chi è il compagno Vittorio, figlia

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica in. Ospite della puntata in onda oggi, Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’. Antonella, in diretta dalla sua casa in provincia di Alessandria, parlerà proprio del suo nuovo programma e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo compagno Vittorio!

Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, E’ sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre del 1962. Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in giurisprudenza.

Dopo aver debuttato negli anni ’80 in reti minori, è diventata famosa quando è passata alla Rai e ha iniziato a condurre negli anni ’90 diversi programmi sportivi. Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1 giugno del 2018 ha condotto la Prova del cuoco, trasmissione di successo di Rai 1.

Ha condotto diverse trasmissioni di prima serata come Il ristorante, Il festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone e tanti altri programmi di successo.

Antonella Clerici: la vita privata, figlia, chi è il compagno Vittorio

In passato Antonella Clerici ha avuto una storia d’amore con il collega Massimo Giletti.

La conduttrice si è sposata per ben due volte: prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta, poi con il produttore discografico Sergio Cossa. Nel 2007, però, ha iniziato una relazione con Eddy Martens, un animatore turistico di 13 anni più giovane di lei. La coppia ha una figlia, Maelle. La loro storia d’amore si è conclusa nel 2016 a causa di un presunto tradimento da parte di Eddy.

Nel 2016 Antonella Clerici ha iniziato una relazione con Vittorio Garrone e oggi sono più innamorati che mai.