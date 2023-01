The Voice Senior 2023: cast concorrenti, giudici e anticipazioni 13 gennaio

The Voice Senior 2023 è pronto a ritornare nuovamente in pista con una nuova avvincente stagione. Di recente sono stati svelati anche i nomi dei giudici che saranno presenti in studio durante le audizioni e oltre. Anche la data di partenza della nuova stagione non è più un mistero, una stagione affidata ancora una volta alla bravissima Antonella Clerici. Scopriamo qualche dettaglio in più.

The Voice Senior 2023: quando inizia su Rai1

Dopo il successo imparagonabile dell’ultima edizione, non solo da parte del pubblico, ma anche dalla critica, che nelle ultime edizioni ha saputo premiare il programma di successo con tanti feedback positivi. E così, per la terza volta, Rai1 ha confermato per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con “The Voice Senior” il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Manca davvero poco, e i preparativi sono già ultimati. Tutto è pronto, c’è anche la data tanto agognata dal pubblico: venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata ci sarà la prima puntata proprio su Rai1. Al timore, come anticipato, ci sarà la simpaticissima e bravissima Antonella Clerici.

I giudici della nuova edizione

Passiamo ora, però, ad un altro tema molto caldo e importante, che in molti si stanno chiedendo proprio in queste ultime ore: chi saranno i nuovi giudici di questa edizione 2023? Quest’anno ne vedremo davvero delle belle, tra i partecipanti alla giuria avremo: I Ricchi e Poveri con Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Confermati in toto anche gli altri giudici: Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Infine, per quanto riguarda il format del programma, questo è rimasto sostanzialmente immutato: il tutto prende il via dalla Blind Audition, ovvero le ”audizioni al buio”, che sono di fatto l’elemento distintivo di tutto il programma. I concorrenti che riusciranno a passare questa fase, andranno immediatamente a quella successiva, i Knockout, entrando nel pieno della gara.