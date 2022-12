The Voice Senior 2023, quando inizia e chi sono i concorrenti: il cast completo

Anche quest’anno al timone della nuova edizione di The Voice Senior troveremo la nota ed amata conduttrice Antonella Clerici. La trasmissione andrà in onda su Rai 1 a partire da gennaio 2023: chi vi prenderà parte e quando è previsto l’effettivo inizio del programma? Di seguito tutti i dettagli.

Antonella Clerici si sposa con Vittorio Garrone? L’indiscrezione sul matrimonio

Quando inizia The Voice Senior 2023 ?

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno The Voice Senior è pronto per tornare in pista regalando ai propri telespettatori incredibili emozioni! Quando è previsto l’inizio effettivo del programma? La nuova edizione del programma musicale che incanta grandi e piccini è fissata per il prossimo 13 gennaio. In totale il programma si compone di 7 puntate nelle quali il pubblico avrà modo di conoscere i talenti over 60 che si avvicenderanno nelle corso delle serate. Come di consueto, si comincerà dalle Blind Audition, per passare poi ai Knockout, le soprese ed i colpi di scena sicuramente non mancheranno!

Il cast

In questa nuova ed avvincente edizione di The Voice 2023 come sarà composto il cast? Iniziamo col dire che ci saranno alcune new entry che andranno a sommarsi a volti della giuria che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle precedenti edizioni. Rompiamo dunque gli indugi svelando che nel cast della trasmissione troveremo anche Angela Brambati e Angelo Sotgiu, entrambi membri del celebre gruppo I Ricchi e Poveri i quali si andranno a sommare alle già confermate personalità di Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.