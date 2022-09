Antonella Clerici, salta il matrimonio con Vittorio Garrone: ecco perché

Niente da fare. Nessun matrimonio per Antonella Clerici, la regina di È sempre mezzogiorno su Rai 1: la conduttrice, infatti, non ha in programma di convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone e in un’intervista, rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, è stata proprio lei a mettere a tacere tutte le voci. E le indiscrezioni che circolano da tempo e che la vedevano già con l’abito bianco.

Perché Antonella Clerici non si sposa?

Il matrimonio non ci sarà. Lo ha detto a gran voce Antonella Clerici, che ha smentito le nozze e ha già frenato su un’ipotetica crisi. Il rapporto con Garrone procede a gonfie vele, ma la conduttrice – almeno per il momento – non sente il desiderio di presentarsi all’altare: ha già tutto ciò che desiderava da tempo.

“Non amo i festeggiamenti, non è nei miei progetti” – ha spiegato. “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso”. Insomma, non c’è bisogno di un ‘si’ per stare bene e amarsi. E loro, Antonella Clerici e Vittorio Garrone, lo sanno bene!