Verissimo, anticipazioni sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023: chi sono gli ospiti, l’intervista a Jolanda Renga

Non esiste weekend senza Verissimo e i telespettatori, i più affezionati, lo sanno bene. Dopo il successo delle scorse puntate, è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del fine settimana con il salotto televisivo di Silvia Toffanin, che accoglierà in studio nuovi ospiti. Che si racconteranno a cuore aperto e senza freni, dalla carriera all’amore. Tra racconti inediti, emozioni e interviste esclusive.

Tutti gli ospiti di Verissimo di sabato e domenica

Tra gli ospiti, stando alle anticipazioni, direttamente dal Grande Fratello Vip, reality di punta di Canale 5, arriveranno le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ma ci sarà anche Giulia Salemi, che, novità di quest’anno, rappresenta la voce del popolo web e legge in puntata, ogni lunedì, i tweet più divertente. Ma non finisce qui. Da Silvia Toffanin arriverà, ancora una volta, Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, che si racconterà a cuore aperto: dai successi alla fine della storia d’amore tormentata con l’ex Letizia.

Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti sabato

Tra gli ospiti di sabato, come ha anticipato Verissimo su Instagram, anche gli influencer e modelli Beatrice Valli e Marco Fantini. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, programma della De Filippi, ma da quel momento non si sono più lasciati. Si sono sposati, sono diventati genitori e ora aspettano un’altra bambina. Quarta gravidanza per Beatrice, che prima di conoscere Marco era già mamma di un bimbo.

Giancarlo Magalli e Stefania Sandrelli a Verissimo

Da Silvia Toffanin, poi, arriverà anche Giancarlo Magalli con tutta la sua forza, che si racconterà a cuore aperto. Ma anche Stefania Sandrelli, grande stella del cinema italiano.

Il racconto di Jolanda Renga

Grande attesa, invece, per l’arrivo in studio, sabato pomeriggio, di Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e il cantante Francesco Renga, che nelle ultime settimane ha spiazzato tutti con la sua sensibilità. La ragazza si racconterà a cuore aperto in un’intervista inedita e speciale. L’appuntamento con Verissimo, quindi, è per sabato 21 e domenica 22 gennaio, a partire dalle 16.30 su Canale 5!