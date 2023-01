Domenica In, anticipazioni 22 gennaio 2023: tutti gli ospiti di Mara Venier, l’intervista ad Andrea Piazzolla

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento per i telespettatori di Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier, che è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera, ripercorrendo i successi, all’amore. Ma cosa vedremo nella ventesima puntata in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, domenica 22 gennaio a partire dalle 14? Ecco tutte le anticipazioni.

Lo spazio dedicato a Gina Lollobrigida a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate da Tvblogo, la puntata di domenica sarà in buona parte dedicata a Gina Lollobrigida, la bersagliera, la diva del cinema scomparsa all’età di 95 anni lunedì scorso in una clinica di Roma. La ‘Lollo’, come la chiamavano tutti, si era spesso raccontata ai microfoni di Domenica In. Aveva parlato della sua carriera, dei suoi successi, ma anche delle sue battaglie legali e proprio a Mara Venier aveva confidato un segreto: voleva morire in pace.

Andrea Piazzolla in studio

Quando si parla di Gina Lollobrigida si fa riferimento sì a suo figlio Milko e suo nipote Dimitri, con i quali non ha avuto rapporti semplici, ma anche ad Andrea Piazzolla, la persona che le è stata vicina e che secondo molti ha approfittato di questo per manipolare l’attrice. In studio ci sarà proprio lui per un’intervista a cuore aperto ai microfoni della Venier. Ma non solo. Ci sarà anche Antonio Ingroia, avvocato di Gina e il cardiologo dell’attrice, Francesco Ruggiero.

Il talk show dedicato a Sanremo, tutti gli ospiti

Ma non finisce qui. A Domenica In, ora che si avvicina Sanremo, si parlerà anche del Festival. E come ospiti per il talk show ci saranno: Marino Bartoletti, Francesca Barra, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti e Mal. Poi, per parlare di Sanremo, anche i Jalisse e Francesca Alotta.

La moglie di Domenico Modugno da Mara Venier

Tra gli ospiti di Mara Venier, perché la puntata come sempre sarà davvero ricca, anche Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno, che si racconterà a cuore aperto. E le emozioni non mancheranno. L’appuntamento, quindi, è per domenica 22 gennaio, a partire dalle 14 su Rai 1.