Gina Lollobrigida: chi era, come è morta, carriera, patrimonio, chi è l’ex marito, amori, chi è il figlio, film

Gina Lollobrigida è morta oggi. L’amata attrice romana – era nata a a Subiaco il 4 luglio del 1927 – è morta il 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni. Fino a tarda età a lavorato ed è apparsa in iv come ospite di programmi televisivi, senza mai perdere la sua verve e la sua capacità di affrontare con il sorriso la vita. Lo scorso settembre era caduta e si era rotta il femore, ma sembrava che avesse superato la cosa, come affermato dal suo legale. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, aveva raccontato all’epoca il legale. La Lollobrigida era stata operata, un intervento tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età avanzata e i problemi cardiaci. E proprio questi, probabilmente, hanno portato alla morte dell’attrice.

Gina Lollobrigida: chi è, età, carriera, dove vive, patrimonio

Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia Lollobrigida, è nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Attrice, scultrice, fotografia, ma anche un’icona sexy degli anni ’50 e ’60. Durante la sua vita ha collezionato un successo dopo l’altro e ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra questi un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento. Gina Lollobrigida, soprannominata ‘La Lollo’, vanta anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Durante la sua carriera è stata diretta, tra gli altri, da Vincent Sherman, John Huston, King Vidor.

Gina Lollobrigida: chi è il marito, ex marito, gli amori, chi è il figlio Andrea Milko Skofic

Nel 1949 Gina ha sposato sul Monte Terminillo di Rieti il medico sloveno Milko Skofic, la coppia ha un figlio: Andrea Miko Skofic. Nel 1971 Gina ha divorziato dal marito, ma è nel 2006 che ha dichiarato alla rivista spagnola Hola l’intenzione di sposarsi, dopo una relazione tenuta segreta per più di 20 anni, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau. Il matrimonio non ci sarà perché i due si sono lasciati, ma nel 2011 il quotidiano spagnolo El Mundo rilasciò la notizia che Gina si era segretamente sposata con Rigau a Barcellona nel 2010, anche se nel registro civile della città non c’è nessun riscontro del matrimonio.

I gioielli di Gina Lollobrigida: l’asta

Nel 2013 l’attrice ha messo all’asta 22 gioielli della sua collezione, firmati Bulgari, presso Sotheby’s a Ginevra. L’asta ha fruttato 3.800.000 euro e il prezzo più importante è stato un paio di orecchini di perle e diamanti ceduti per 1.850.000 euro.