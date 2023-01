Gina Lollobrigida, dove e a che ora vedere oggi i funerali in diretta tv (e streaming)? Canali e info

Se ne è andata a 95 anni il 16 gennaio scorso Gina Lollobrigida, la regina del cinema italiano (e non solo), una diva che ha fatto la storia. E oggi a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, ci sarà l’ultimo saluto. Che si potrà seguire anche in diretta televisiva (o in streaming). In molti, infatti, si stanno domandando dove, su quale canale sintonizzarsi. E qui, sulle pagine del Corriere della Città, tutti troveranno le risposte alle loro domande.

Dove si faranno oggi i funerali di Gina Lollobrigida

I funerali di Gina Lollobrigida, un’icona del cinema italiano (e non solo), si terranno oggi, giovedì 19 gennaio, a Roma. E si potranno seguire anche in diretta su Rai 1, rete che da giorni si sta occupando di lei, la sta omaggiando e sta ripercorrendo tutta la sua vita. Fatta di successi e di battaglie legali, da quel matrimonio (annullato) con lo spagnolo Javier Rigau al rapporto conflittuale con il figlio e il nipote. La cerimonia funebre avrà inizio alle 12.30 e avrà come ‘sfondo’ la Chiesa degli Artisti della Capitale.

Gina Lollobrigida, giovedì 19 gennaio i funerali a Roma: dove e a che ora

Come seguirli in tv

Rai 1 con uno speciale del TG1 trasmetterà l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida: i telespettatori si potranno sintonizzare a partire dalle 12.15, con la cerimonia che inizierà alle 12.30, in diretta dalla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Su Rai 1, quindi, si potrà seguire il funerale, fino alle 13.30 circa quando la linea passerà al telegiornale. Il palinsesto, quindi, cambia. La puntata di Storie Italiane, che vede alla conduzione la giornalista Eleonora Daniele, sarà leggermente più lunga e terrà compagnia al pubblico per 20 minuti in più rispetto al solito. Pubblico che, invece, dovrà fare a meno dell’appuntamento con Antonella Clerici e il suo ‘È sempre mezzogiorno’.

La morte di Gina Lollobrigida, che si è spenta in una clinica romana, ha stravolto i palinsesti. E oggi la giornata sarà interamente dedicata a lei. Alla regina del cinema.