Gina Lollobrigida, giovedì 19 gennaio i funerali a Roma: dove e a che ora

La diva Gina Lollobrigida, l’amata attrice romana, era nata a a Subiaco il 4 luglio del 1927. Negli ultimi giorni la sua scomparsa non ha mancato di generare un grande vuoto: è morta il 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni, dopo una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, che ha fatto sognare almeno due generazioni. Fino a tarda età ha continuato a lavorare ed è apparsa in tv spesso, soprattutto come ospite di programmi televisivi, senza mai perdere la sua verve e la sua capacità di affrontare con il sorriso la vita. Lo scorso settembre era caduta e si era rotta il femore, ma sembrava che avesse superato la cosa. Nei mesi successivi le sue condizioni si erano seriamente aggravate.

Funerali a Roma di Gina Lollobrigida

Ora, Gina Lollobrigida è stata definitivamente consacrata nel Pantheon del cinema. Con la sua morte si chiude un’era. C’è solamente l’ultimo saluto da dare, prima della sepoltura. Si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 12:30 presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma il funerale per l’ultimo saluto alla diva del cinema scomparsa oggi, 16 gennaio a 95 anni.

Gina Lollobrigida, camera ardente in Campidoglio

Per quanto concerne, invece, la camera ardente, questa sarà allestita in Campidoglio presso la sala Protomoteca e sarà aperta al pubblico mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 19 e giovedì 19 gennaio dalle 9:30 alle 11:30.

Chi era la diva Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida è stata attrice, scultrice, fotografia, ma anche un’icona sexy degli anni ’50 e ’60. Durante la sua vita ha collezionato senza esitazioni un successo dopo l’altro, ottenendo svariati riconoscimenti da tutto il mondo. Tra questi, certamente da ricordare il Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento. Gina Lollobrigida era un’icona in tutto e per tutto. La chiamavano ‘La Lollo’, e vanta anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame.