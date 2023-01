È morta Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni

È morta l’attrice Gina Lollobrigida. Volto iconico del cinema italiano, la donna aveva 95 anni. Una carriera davvero sfavillante la sua, costellata da numerosi successi e collaborazioni con i più grandi registi italiani. Da De Sica a Germi e poi Monicelli, Soldati e non mancano certo registi internazionali quali Burt Lancaster, King Vidor, Humphrey Bogart, John Huston. Sette i David di Donatello che ha vinto, un Golden Globe, due nastri di argento ed una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollwyood. Indiscusso il talento di Gina Lollobrigida che resterà per sempre nel cuore di chi le voleva bene e dei propri fan.

Gina Lollobrigida: chi era, come è morta, carriera, patrimonio, chi è l’ex marito, amori, chi è il figlio, film

È morta Gina Lollobrigida, le parole di Amadeus

Gina Lollobrigida era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927 ed è spirata all’età di 95 anni. Una giornata triste quella di oggi per il mondo del cinema che deve dire addio ad uno dei volti più amati e conosciuti di sempre. Un pezzo della storia del cinema italiano ci ha lasciato e molta la commozione ed i ricordi che affiorano in questo delicato momento. La notizia della scomparsa dell’attrice ha subito raggiunto anche il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Amadeus, impegnato nell’ascolto in anteprima dei brani del festival: ‘Un applauso per un monumento del cinema che purtroppo ci ha lasciati’, queste le sue parole in ricordo dell’attrice.

L’operazione al femore

Una donna infaticabile e tenace che ha lavorato fino a tarda età, continuando a prendere parte come ospite in numerose trasmissioni televisive. A settembre però Gina Lollobrigida era caduta rompendosi il femore, circostanza che — stando alle parole del suo legale — sembrava aver superato: ‘Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film’ aveva dichiarato. La donna era poi stata sottoposta ad un intervento di routine, tipico per le fratture del femore che i medici avevano ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci. Proprio questi ultimi, probabilmente, hanno portato al decesso dell’amata attrice. Un pezzo importante del cinema italiano quest’oggi ci ha lasciato ma il ricordo di Gina Lollobrigida resterà forte e vivo nei film che la videro protagonista e nel ricordo di quanti l’amavano e la stimavano.