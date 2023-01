Gina Lollobrigida: chi è, anni, carriera, vita privata, come è morta la diva del cinema

Gina Lollobrigida, proprio in quest’ultima ora è morta, lasciando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo e del cinema: era ricoverata da tempo in una clinica di Roma, e le sue condizioni non erano delle migliori. La protagonista del cinema italiano era stata diretta, durante la sua lunga e fortunata carriera, da registi di fama mondiale come De Sica, Monicelli, Germi. Ma chi era davvero la grande diva?

È morta Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni

Morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni

È morta in queste ultime ore la diva Gina Lollobrigida, all’età di 95 anni. L’attrice, una delle più grandi protagoniste del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Come anticipato, da qualche tempo si trovava ricoverata in una clinica di Roma. La sua è stata una carriera lunga, spettacolare, piena di soddisfazioni. In una sua recente intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato anche la sua sfida successiva, quella elettorale.

Chi era la diva del cinema: anni, carriera

Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia Lollobrigida, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. Attrice, scultrice, fotografia, ma anche un’icona sexy degli anni ’50 e ’60. Durante la sua vita ha collezionato un successo dopo l’altro e ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra questi un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento. Tra le tante conquiste, Gina Lollobrigida vanta anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La vita privata, gli amori, matrimonio

Nel 1949 Gina ha sposato sul Monte Terminillo di Rieti il medico sloveno Milko Skofic, la coppia ha un figlio: Andrea Miko Skofic. Nel 1971 Gina ha divorziato dal marito, ma è nel 2006 che ha dichiarato alla rivista spagnola Hola l’intenzione di sposarsi, dopo una relazione tenuta segreta per più di 20 anni, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau. Il matrimonio non ci sarà perché i due si sono lasciati, ma nel 2011 il quotidiano spagnolo El Mundo rilasciò la notizia che Gina si era segretamente sposata con Rigau a Barcellona nel 2010, anche se nel registro civile della città non c’è nessun riscontro del matrimonio.

Gina Lollobrigida: curiosità, tutto quello che non sai